Proerd forma 4.290 alunos da rede municipal de ensino de Osasco

Na quinta-feira, 01/12, 4.290 alunos de 22 escolas da rede municipal de ensino de Osasco participaram da formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) e PROERD KIDS para séries iniciais. Os programas são realizados por meio de uma parceria entre a Polícia Militar/Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos e a Prefeitura de Osasco/Secretaria de Educação. Prestigiaram a cerimônia que aconteceu no Ginásio da Fito, o prefeito Rogério Lins, os secretários Cláudio Piteri (Educação) e Rodolfo Cara (Esportes), além da tenente-coronel Eunice, comandante do 14º BPM, entre outras autoridades.

A megaformatura contou ainda com a apresentação da Banda Regimental de Música do CPA/M-8, sob a regência do 1º sargento Belline Carneiro e dos PMs da Alegria, capitão Edinho e soldado Risadinha, do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Também participaram do evento, os policiais instrutores do Proerd nas escolas, cabo Adriana, cabo Greice Kelly, cabo Braga, cabo Bonetti, cabo Marciano e soldado Moscarelli.

Os 4.290 formandos do Proerd são alunos das escolas Renato Fiuza Teles, João Campestrini, Luiz Bortolosso, Benedicto Weschenfelder, Terezinha Martins Pereira, Joao Larizatti, Luciano Felicio Biondo, Marechal Bittencourt, Oscar Pennacino, Dr. Jose Manuel Ayres, Etiene Sales Campelo, General Antonio de Sampaio, Benedito Alves Turibio, Marina Saddi Haidar, Marina Von Puttkammer Melli, José Saramago, José Martiniano de Alencar, João Guimarães Rosa, Elza de Carvalho Batiston, Maria Tarcilla Fornasaro Melli, Saad Bechara e Laerte José dos Santos

Na ocasião, o prefeito destacou a importância do Proerd nas escolas e das orientações passadas pelos pais e responsáveis para crianças e adolescentes em seus lares. “Que a gente possa caminhar nesse tripé, polícia, escola e família para pavimentar um futuro cada vez melhor para os nossos jovens. Essa é a nossa missão, fazer com que a educação seja um modelo que gere muitas oportunidades. Também é muito bonito ver os nossos jovens cantando o Hino Nacional e saber que as escolhas que eles fizerem hoje darão bons resultados. Eles vão saber dizer ‘não’ para muitas coisas que vão aparecer ao longo dessa caminhada”.

Criado em 1993, o Proerd tem como objetivo preparar crianças e adolescentes para fazerem escolhas seguras e responsáveis na auto-condução de suas vidas, a partir de um modelo de tomada de decisão. O aluno participa das aulas, semanalmente, com ensinamentos de prevenção e segurança para séries iniciais. Os policiais Instrutores abordam temas como cidadania, prevenção ao abuso de drogas e técnicas eficazes de resistência à violência. Tudo segue os moldes internacionais do programa americano D.A.R.E., desenvolvido em mais de 50 países, com cerca de 40 milhões de crianças.