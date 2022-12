Oz Valley reúne startups e traz robô chinês CyberDog

Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

A 2ª edição do Oz Valley, realizada pela Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE) da Prefeitura de Osasco, no dia 29/11, no Teatro Municipal Glória Giglio, reuniu startups e contou com a primeira apresentação do robô CyberDog, desenvolvido pela chinesa Xiaomi, no Brasil.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, interagiu com o cachorro-robô que usa de tecnologia “machine learning (na tradução livre para o português significa “aprendizagem de máquina”), e que pode fazer tarefas simples e complexas com eficiência e precisão por meio de dados e experiências com técnica voltada à inteligência artificial. “Bem-vindo a cidade do futuro, a OZ Valley!”, disse Lins ao dog.

Essa segunda edição do Oz Valley foi voltada para sócios e diretores de startups, pequenas e médias empresas com o objetivo de impulsionar seus negócios em tecnologia, inovação e investimentos para a criação do Hub de Inovação Osasquense (HIO).

O chefe do executivo agradeceu a todos os participantes e comemorou mais um encontro com objetivo de fortalecer políticas públicas voltadas ao crescimento tecnológico, desenvolvimento humano, conexão de negócios, geração de valor para clientes, marcas e serviços públicos num Ecossistema de Inovação, e aproveitou para antecipar que o Polo Tecnológico de Osasco será inaugurado em fevereiro, na Vila Yara.

“Nosso time tem um colete, uma marca no coração que é: “Como posso te ajudar”. Como governo estamos dispostos a fazer novas iniciativas e convido a todos os empresários de Osasco a fazerem parte da Oz Valley. Agradeço a todos os que acreditaram no nosso negócio e já fazem parte dessa realidade. Osasco é a 2ª maior economia do Estado e o 8º PIB do Brasil, temos 25% das empresas unicórnios atuando em nosso município, o desempenho econômico é resultado de consistente atração de novos negócios, fomento de políticas tributária, social e investimentos em infraestrutura. Estamos em ótima localização. O segundo maior centro comercial do Estado é aqui, o nosso Calçadão. Enfim, esse grande encontro de desenvolvimento e inovação com muitas startups foi um ambiente de muito networking, negócios, soluções e oportunidades criadas para toda a nossa região e o nosso País”, destacou Lins.

O encontro foi dividido em quatro painéis, todos com grandes nomes do setor palestrando e compartilhando experiências, adquirindo novas e integrando esse ecossistema digital. Vitor Magnani, presidente da MID & CIED, fez a abertura falando sobre o Ecossistema da cidade com startups e sobre inovação digital.

“Osasco tem idade de startup, de empresa jovem do ponto de vista temporal, a gestão Rogério Lins tem a ver com startup e a cidade está avançando rapidamente, pois está bem-preparada para o setor. Essa agenda não é só sobre negócios, é mais abrangente, trata de educação, trata de todo o setor da economia”, comentou.

O secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco, Luciano Camandoni, comandou o primeiro painel “Oz Valley – ambiente para empresas e startups”. Ele estava acompanhado por Alex Soares (secretário executivo de Tecnologia de Osasco), Helena Lizo (Lalamove), João Sabino (iFood), Ricardo Lagrega (Mercado Livre) e o secretário de Educação, Claúdio Piteri.

O segundo painel “Tecnologia e Inteligência Artificial” contou com João Galdino (Genesis) e Guilherme Fuhrken (NVIDEA).

O encontro continuou após um intervalo para coofee break e seguiu até 21h sob a apresentação do hoster Ricardo Souza, que atuou como executivo sênior da Movile e abordou sobre a “Aceleração de negócios e startups” com uma apresentação da Be You Education.

Teve ainda a apresentação da CERTACON, com Neder Previdelli, CEO do grupo empresas especializadas em tecnologia e planejamento fiscal parceiro da Oz Valley.

Os 3º e 4º painéis trataram dos seguintes temas, respectivamente: “Fundos de investimentos e Equity”, com Marco Camhji (Upload) e Rafael Padilha (Bradesco/Inovabra), e “Inovação”, com Lilio Neto (DHL), Rafael Borger (iFood) e representante da Amazon.

Também estiveram presentes, os vereadores Josias da Juco e Rogério Santos, além de Rafael Paes, adjunto da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE), Eduardo, representando o deputado federal eleito, delegado Bruno Lima, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO), Dr. Amir Gomes dos Santos, entre outros.