Ciclismo osasquense é destaque em competições no Estado

Por: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

A equipe osasquense de Ciclismo disputou três competições e teve excelente desempenho em todas elas. A primeira foi no sábado, 26/11, quando um terço da equipe foi para Juquitiba, no interior de São Paulo, participar do Rocky Mountain Games, prova de 50km com extrema dificuldade de percurso, com subidas, terreno instável e muita lama. Os osasquenses conseguiram três pódios: Andrews Agostinho e Abymaell Germano conquistaram o 2º lugar e Thaís Oliveira o 4º lugar, cada um em suas categorias.

Ainda no sábado, em São José dos Campos, em prova conhecida como 6 (seis) horas de Mountain Bike, outra parte da equipe osasquense disputou a prova em quarteto, com os atletas Marcos Paulo, Fernando Rogério, Claudio Antônio e Jhonatan Lemos. O quarteto saiu vitorioso, sendo o 1° lugar entre 15 equipes que disputavam a prova.

No domingo, 27, a última etapa da Copa Ubuntu MTB, disputada no formato Ultramaratona (110km), em Pariquera-Açu, interior paulista, o atleta José Roberto marcou presença e conquistou a 4° colocação na categoria Sub-30/Pro, posição que lhe conferiu o título da competição após as quatro etapas disputadas.

Os atletas Andrews, Fernando, José, Marcos e Thaís são contemplados pelo programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.

“Foi um final de semana incrível para o ciclismo osasquense. Nossos atletas competiram em três competições diferentes e conquistaram excelentes resultados, com muitos méritos. Parabéns a todos!”, comentou o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.