Osasco sediará 10º Campeonato Nacional Cheerfest

Por: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, em parceria com Cheerfest, realizará nos dias 3 e 4 de dezembro, das 8h às 20h, no Ginásio José Liberatti, em Presidente Altino, o 10º Campeonato Nacional Cheerfest, maior campeonato do País e que trabalha o lado esportivo e artístico dos atletas, exigindo muito preparo físico e uma excelente expressão corporal e facial.

Ao todo serão 72 equipes apresentando suas rotinas e mais de 100 apresentações individuais, com 1.350 atletas de vários estados do Brasil, divididos em 3 categorias: Escolar, Universitário e Clubes All Stars.

A entrada será 1kg de alimento não perecível, sendo que os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município.

A última edição, em 2019, foi suspensa devido à pandemia da covid.

Nas Olimpíadas de Tóquio, a modalidade foi desafiada a realizar uma demonstração, sem competição. O objetivo é torná-la uma modalidade oficial nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

“Desde a sua primeira edição nacional, em 2016, o Cheerfest vem crescendo a cada ano. Temos a honra de receber esse grande evento no nosso município”, ressaltou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.