Osasco homenageia e premia empreendedoras da cidade  

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide) da Prefeitura de Osasco realizou terça-feira, 30/11, na Sala Luiz Roberto Claudino (anexa ao Paço Municipal), a cerimônia de entrega do Prêmio ReconheSer Mulheres, voltado ao reconhecimento do empreendedorismo feminino da cidade. A ação se deu em parceria com o Sebrae Osasco e é uma homenagem ao Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado mundialmente no dia 19 de novembro.

Ao todo foram premiadas cerca de 200 mulheres, entre elas a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, que por motivos familiares não pôde comparecer ao evento. O prefeito Rogério Lins recebeu o certificado em nome da esposa.

A nomenclatura do prêmio, escrita com “S” é no sentido de valorização do “ser” enquanto indivíduo atuante em uma sociedade.

“Sabemos o sacrifício e as muitas renúncias que a mulher, enquanto mãe e esposa, tem que fazer para alcançar seus objetivos como empreendedora. Todas vocês estão de parabéns. Se hoje Osasco é essa grande cidade, muito se deve a vocês, que são corajosas, guerreiras e perseverantes”, disse Rogério Lins.

“Esse é um momento importante para a cidade. É um reconhecimento justo às mulheres, às lutas de todas vocês”, completou Luciano Camandoni, secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico.

Entre as premiadas estavam as empreendedoras Patrícia de Oliveira Marques, Elizabete Cristina Silva, Elen Cristina de Souza, Rosa de Oliveira Souza e Roseli de Jesus Silva.

Este é a primeira edição do prêmio em reconhecimento ao empreendedorismo feminino. Em edições anteriores foram homenageados outros setores do desenvolvimento econômico da cidade, como construção civil, bares e restaurantes e prestadores de serviços.

Também participaram do evento a vice-prefeita Ana Maria Rossi, o adjunto de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Rafael Verneck, os secretários Sérgio Di Nizo (Governo), Fábio Grossi (Meio Ambiente), Amanda França (Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial), e o vereador Délbio Teruel.