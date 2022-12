Osasquense bate recorde pessoal no SBK de Motovelocidade

Por: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

No domingo, 29/11, a motociclista osasquense Gabrielly Lewis, 19 anos, representante do bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, participou da 4ª etapa do SBK de Motovelocidade, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Na última etapa, a piloto conseguiu bater recorde pessoal, virando 1.50.7, largando na 3° colocação e concluindo a corrida em 2º lugar.

No campeonato em geral, terminou em na 4ª colocação. No ano passado Gaby consagrou-se bicampeã brasileira de R3, quando subiu de categoria para moto 400 cilindradas.

“Nessa última corrida a primeira volta consegui ir para 2° colocação e manter a corrida nessa mesma posição, apesar da garoa no momento. Muito feliz pelo resultado e grata a toda minha equipe Tecfilracing, à Serel pelo bolsa atleta, aos meus patrocinadores e todos que me deram o apoio necessário durante esse ano”, declarou a piloto Gabrielly Lewis.

“Parabéns a Gabrielly e a seu irmão Danilo Lewis, ambos representantes do bolsa atleta de Osasco. Ambos realizaram grandes conquistas neste ano, elevando o nome de Osasco e do Brasil”, destacou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.