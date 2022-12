Prefeitura promove nova edição da Semana de Combate à Aids

Texto: Juliana Oliveira

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde/Programa IST/Aids e Hepatites Virais, realiza entre os dias 1º e 7/12, a Semana de Combate à Aids Osasco.

Em alusão a 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à Aids, a ação integra as agendas: “Dezembro Vermelho” e a “Campanha Fique Sabendo”, do Ministério da Saúde.

Durante esse período acontecerão diversas atividades voltadas à conscientização da população sobre a importância da prevenção do HIV (vírus da imunodeficiência humana). Além disso, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizarão atividades de conscientização e orientação sobre as medidas preventivas, inclusive com distribuição de preservativos.

Já os testes rápidos de HIV serão realizados gratuitamente em 8 pontos da cidade. Os testes são simples e o resultado é obtido em aproximadamente 20 minutos. O atendimento será realizado por profissionais da saúde capacitados e o sigilo das informações da pessoa testada é garantido.

Confira as datas e locais das atividades da Semana de Combate à Aids:

Data: 1º/12

Horário: 10h às 16h

Local: Igreja Nossa Senhora Aparecida

Rua Sud Minucci, s/nº – Jardim Elvira

Data: 1º/12

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Antônio Temporim

Avenida Capistrano de Abreu, 202 – Jaguaribe

Data: 1º/12

Horário: 10h às 16h

Local: Campo de Futebol Jardim Conceição

Avenida dos Trabalhadores, s/nº – Jardim Conceição

Data: 1º/12

Horário: 10h às 16h

Local: Fábrica de Cultura

Rua Santa Rita, s/nº – Rochdale

Data: 05/12

Horário: 10h às 16h

Local: Associação Família Esperança

Rua José Almir Avelino, 57 – Bandeiras

Data: 06/12

Horário:10h às 16h

Local: Parque Ecológico Jardim Bonança

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 615 – Jardim Bonança

Data: 07/12

Horário: 09h às 13h

Local: Cemei Mario Sebastião Alves De Lima

Rua Bem Te Vi, 40, Vila Ayrosa

Data: 07/12

Horário: 10h às 16h

Local: Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva – Geodésico

Avenida dos Eucaliptos, 281 – Cidade das Flores

Data: 07/12

Horário: 10h30 às 14h30

Local: Estacionamento Supermercado Solar

Avenida dos Autonomistas, 451 – Vila Yara

Data: 07/12

Horário: 10h às 18h

Local: Ceu José Saramago

Avenida João de Andrade, 1355 – Jardim Santo Antônio