Conviventes do Centro Pop festejam vitória do Brasil na estreia na Copa

Texto: Olga Liotta

Fotos: Marcelo Deck

Cerca de 70 conviventes do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), vinculado à Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Osasco, acompanharam quinta-feira, 24/11, em um telão instalado no local a vitória do Brasil por 2 a 0, com gols de Richarlison, sobre a Sérvia na estreia das duas equipes na Copa do Catar.

As equipes do Departamento de Proteção Social Especial da SAS e do Centro POP prepararam um ambiente especial para eles, com mesas decoradas com o tema de futebol/copa do mundo e bandeirinhas. Durante a partida foram distribuídos cachorro-quente, pipoca, doces e sucos variados.

No intervalo teve ainda sorteio de 30 camisetas da Seleção Brasileira e sessão de fotos.

O convivente Miguel de Almeida estava confiante. Ele, que chutou um placar de 3×1 para o Brasil, ficou feliz com o resultado inicial. “Foi um bom jogo, e foi muito bom estar nesse espaço cheio de atividades. Comi muitos doces e lanches, ganhei camiseta. Não teria assistindo ao jogo se não estivesse aqui”, comentou.

“Todos nós aqui somos brasileiros e gostamos muito de futebol. Quisemos dar condições para eles assistirem ao jogo num espaço adequado, oferecer um momento de lazer e entretenimento, além das outras ações que já realizamos como capacitação para o mercado de trabalho, emissão de documentos, espaço de convivência no Centro Pop para higienização e alimentação, serviço de acolhimento institucional, hospedagem em épocas de frio em redes parceiras, entre outras”, disse José Carlos Vido, secretário de Assistência Social.

De Osasco para o Mundo

Osasco é reduto de grandes empresas do setor de tecnologia e de craques do futebol, e ganhou destaque nessa Copa 2022 porque três dos jogadores que compõem a Seleção Brasileira são nascidos e criados no município.

Daqui saíram para defender grandes times do futebol mundial, o goleiro Ederson (Manchester City) e os atacantes Antony (Manchester United) e Rodrygo (Real Madrid).

O atacante Rodrygo Silva de Goes, 21, foi criado no bairro Presidente Altino. Antony Matheus dos Santos, 22, foi criado no Jardim Santo Antônio, e o goleiro Ederson Santana de Moraes, 29, foi criado no Rochdale.

Na estreia da Seleção, Rodrygo e Antony entraram em campo no segundo tempo.

Inspirados por essa representação, estudantes da rede municipal de ensino escreveram cartinhas aos atletas para desejar boa sorte e vibrações positivas para que o time traga o Hexa.