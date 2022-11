População em situação de rua vê jogo Brasil x Suíça em telão no CRAS Piratininga

Texto: Marco Borba

Imagens: Fernanda Cazarini

Na vitória do Brasil por 1 a 0 diante da Suíça, com gol de Casemiro, segunda-feira, 28/11, a festa da torcida estava garantida com os telões instalados pela Prefeitura de Osasco no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim Piratininga e na comunidade da Vila Ayrosa, ambos na zona Norte da cidade.

No CRAS, a estrutura foi armada para que pessoas em situação de rua pudessem acompanhar a partida, a segunda do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Entre os torcedores estavam Danilo Renan, 33 anos, e Evandro Martins dos Santos, 34.

Embora animados com a seleção do técnico Tite, os dois arriscaram placares modestos. Danilo cravou 2 a 1 e Evandro 2 a 0. Não acertaram o resultado, mas o que vale, segundo eles, é a classificação do Brasil para a próxima fase.

“O grupo do Brasil não é tão fácil assim, então acho que será 2 a 1. Nunca é fácil para o Brasil, todo mundo quer ganhar da gente”, avaliou Danilo. “Se não tivesse esse telão nem sei onde ia ver o jogo. O primeiro (contra a Sérvia) vi na porta de um bar, mas aqui é bem melhor. Não gosto de ficar em bares. Aqui tem lugar para sentar, torcer sossegado. Achei bem bacana”, completou Evandro.

Na Vila Ayrosa, o telão foi instalado na Rua Antônio Ricardo Ventura Nitão. O local reuniu bastante torcedores. Alguns demonstravam certa apreensão, porque tradicionalmente os suíços dificultam para os brasileiros na história das copas.

No entanto, Gabriel Ferraz Nascimento, 22 anos, estava otimista e arriscou 3 a 0. “Vai ser um do “pombo’ (atacante Richarlison) e dois do Thiago Silva (zagueiro)”. Nas proximidades os moradores enfeitaram algumas ruas com as cores da bandeira do Brasil.