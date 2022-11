Osasco é destaque em publicação da City’s Book

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Osasco na mídia. A Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (anexa ao Paço Municipal) recebeu terça-feira, 29/11, cerimônia de apresentação da revista City’s Book que homenageia os 60 anos de emancipação político-administrativa da cidade, celebrado em fevereiro deste ano.

A publicação tem foco no desenvolvimento econômico do município, com destaque para a vinda de novas empresas nos últimos anos, sobretudo as chamadas startups unicórnios da área de tecnologia. Traz ainda informações sobre a história da cidade, índice populacional e dados sobre Saúde, Educação, Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Econômico e Social.

Osasco é atualmente a oitava economia do país e segundo maior PIB (Produto Interno Bruto) do Estado de São Paulo. Das 26 empresas unicórnios com valor de mercado na casa de US$ 1 bilhão, cinco estão na cidade.

“A City’s Book visa ampliar a visibilidade dos municípios com destaque nas áreas de desenvolvimento e facilitar o intercâmbio no âmbito nacional e internacional”, disse Rebeca Teixeira, relações institucionais da revista, fundada em 2013. É a segunda vez que Osasco alcança destaque na publicação. A primeira aconteceu em 2019, também por ocasião do aniversário da cidade e seu destaque em desenvolvimento econômico.

Presente ao evento, o prefeito Rogério Lins agradeceu a presença de representantes de empresas, lideranças institucionais, vereadores e secretários municipais, entre eles Thiago Silva (Comunicação), Eder Máximo (Planejamento e Gestão) e Sérgio Di Nizo (Governo). “Agradeço as empresas por acreditarem em Osasco e contribuírem para o desenvolvimento de nossa cidade. O crescimento de uma cidade também está na força de seu povo. Por isso hoje somos a oitava economia do país e a segunda do Estado. A vinda de novas startups vai ajudar no desenvolvimento tecnológico das novas gerações e, em breve, vamos entregar cerca de 30 mil computadores para nossos alunos da rede municipal para facilitar o processo de aprendizado e a recuperarem o conteúdo educacional perdido durante a pandemia (covid-19)”, disse o chefe do Executivo.

Segundo a City’s Book, foram impressos 10 mil exemplares da revista, que será distribuída a setores empresariais, órgãos governamentais, consulados e embaixadas de diversos países, entre outros.