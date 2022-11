Banco de Alimentos de Osasco participa de Encontro Nacional do setor

Texto: Olga Liotta

Imagens: Secom/PMO

O Banco de Alimentos de Osasco, vinculado ao Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura, participou do Encontro Nacional de Banco de Alimentos, realizado em formato online na primeira quinzena de novembro, que buscou, dentre outras ações, fortalecer a rede brasileira do setor no processo de captação das doações, incentivos, armazenamento e distribuição dos mantimentos. O gestor do Banco de Alimentos do município e diretor do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, João Perez, representou Osasco e o prefeito Rogério Lins.

O encontro, promovido pela Rede Brasileira de Bancos de Alimentos (RBBA), por meio do comitê gestor do Ministério da Cidadania, reuniu gestores de bancos de alimentos públicos e privados, pesquisadores, organizações da sociedade civil e gestores municipais de diversas regiões do País, além do SESC Mesa Brasil, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O resultado do Relatório Técnico Científico da “Avaliação Nacional de Bancos de Alimentos” foi apresentado durante o evento e as informações recolhidas e sistematizadas contribuirão para o cenário de atuação dos bancos de alimentos do país e suas redes locais de forma ainda mais eficiente, eficaz e efetivo.

As ações de Osasco durante a pandemia foram mencionadas pelo Ministério da Cidadania, pois tornou-se referência de atuação e ganhou o 3º lugar, em 2021, o Prêmio Estadual “Josué de Castro” com o projeto “Banco de Alimentos de Osasco no Enfrentamento à Pandemia da Covid-19”, recebendo menção honrosa.

“A pandemia colocou a necessidade de expandir o trabalho na segurança alimentar. Aprendemos muito, porque foi um trabalho absurdo manter o funcionamento do banco de alimentos. O que defendemos é que devemos procurar inovar nossa atuação. Acredito que novas metodologias possam trazer novos resultados. Conectar produtores locais com empresas de diversos segmentos, o Poder Público, as ONGs, as universidades, buscar cursos de nutrição e serviço social. São soluções, às vezes simples, mas impactantes. As empresas buscam segurança, não só jurídica, mas no processo de compartilhamento das doações, já que o nome delas está envolvido”, pontuou João Perez.

De acordo com Luís Cláudio Romaguera, diretor do Departamento de Estruturação e Equipamentos Públicos do Ministério da Cidadania, “o objetivo do encontro foi fortalecer a atuação conjunta desses equipamentos, qualificar os bancos e reduzir a perda e o desperdício de alimentos, promovendo o Direito Humano à alimentação adequada. O Ministério da Cidadania participa do Comitê Gestor da Rede, trocando informações e estabelecendo metas a serem alcançadas”.

O Banco de Alimentos de Osasco possui parcerias com 87 entidades e instituições sem fins lucrativos e duas universidades (Anhanguera e São Judas Tadeu e FGV), além das empresas doadoras e órgãos públicos (federal e estadual) e projetos voltados à segurança alimentar e nutricional do município.

Serviço

Banco de Alimentos de Osasco

Endereço: Avenida General Pedro Pinho, 1340, Pestana

Contato: 3654-4585, das 8h às 17h

Acompanhe as ações @bancodealimentos.osasco