Osasco leva 19 medalhas no Pan-Americano de Kickboxing

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

Os osasquenses conquistaram 19 medalhas (13 ouros, 4 pratas e 2 bronzes), entre os dias 16 e 20/11, durante as disputas do 11º Campeonato Pan-Americano de Kickboxing, em Cascavel, no Paraná. A competição reuniu 668 pessoas, entre atletas e dirigentes de 18 países.

A delegação osasquense participou com 20 atletas, entre eles Kátia Ribeiro Galan, representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.

Do total de medalhas osasquenses, 14 foram conquistadas pelos atletas do projeto social Gigantes de Osasco. O destaque da equipe foi Matheus Vinicius Gomes Pereira, 23 anos, que após realizar três lutas ficou com o ouro em disputa com um atleta dos Estados Unidos e garantiu vaga no World Combat Games, a ser realizado na Arábia Saudita, em 2023.

“Este ano tivemos um excelente desempenho. Ganhamos todos os campeonatos que disputamos. Além disso, temos 13 atletas campeões pan-americanos. Agradeço a confiança e parceria da Serel”, disse o técnico da seleção osasquense e brasileira de kickboxing, Gerson Teófilo Rosário.