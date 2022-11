Osasco recebe edição do “Mulheres, descubram-se no campo”

Imagens: Carlos Raphael

A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide) realizou segunda-feira, 21/11, juntamente com a Comissão Semeadoras do Agro, da Federação da Agricultura, o SEBRAE-SP e a Associação Atlética Vila Isabel a edição Osasco do “Mulheres, descubram-se no Campo”, evento voltado à promoção e fomento do empreendedorismo feminino.

A iniciativa vem sendo efetivada em diversas cidades do Estado de São Paulo que têm investido em políticas públicas para promover o desenvolvimento local.

Em dezembro de 2021, em parceria com o Sebrae Osasco, a Setide implantou o Programa Osasco Empreendedora que, dentro das políticas públicas aplicadas, tem ações exclusivas para o setor da agricultura urbana, que já atendeu mais de 60 empreendedores do município. Também foi lançado o “Selo de Apoio ao Agricultor Urbano”, com apoio e capacitação técnica para as hortas urbanas e reciclagem.

“Apesar de todo o fomento para a construção do Polo Tecnológico da nossa cidade, sempre existirá da nossa parte uma preocupação e um olhar especial para os pequenos empreendedores, para o empreendedorismo feminino e tantos outros que visam a inclusão e desenvolvimento social. Encontros como esse são, muitas vezes, uma oportunidade de virar a chave das nossas vidas. Em que pessoas se unem para compartilhar conhecimento, abrir portas e, assim, trazer a esperança de um futuro melhor”, afirmou o secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandoni.

Adriana Menezes, diretora da Federação e coordenadora da Comissão Semeadoras do Agro palestrou sobre “Ações da FAESP em prol das “Mulheres do Campo”.

Juliana Farah, vice-presidente do Conselho Feminino Superior da FIESP (CONFEM), vice-presidente do Instituto Virada Feminina e vice-presidente da Comissão Semeadoras do Agro, abordou o tema “Protagonismo Feminino – Do Empreendedorismo ao Acesso a Crédito no Campo”.

Já a enfermeira Melina Cano de Haro falou sobre “Prevenção da Saúde da Mulher do Campo”.

Também estiveram presentes a presidente do Sindicato Rural de São Paulo, Yuichi Ide; do presidente da Associação Vila Izabel e presidente da Central Única das Favelas (Cufa) de Osasco, Júlio Souza; a CEO do Instituto Amor SA e conselheira da Associação dos Municípios do Estado de São Paulo (AMESP), Selene Almeida; e o Gerente do Sebrae-SP, Thiago Alexandre Brandão.