Xadrez vence duas competições no fim de semana

Texto: Giane Vieira

Fotos: Divulgação

Dois integrantes da Escola de Xadrez França Garcia, de Osasco, se saíram bem em disputas de torneios distintos no último fim de semana.

Gabrielly Brito, representante do bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, venceu a categoria sub-17 feminina da quarta etapa do Circuito Unidos pelo Xadrez, disputado no Clube de Xadrez São Paulo, no centro da capital paulista. De quebra, foi a 2ª colocada na categoria absoluta do evento. Fez 4.0 pontos em 5.0 possíveis.

Já o veterano João Aragão Neto ficou em segundo lugar em torneio disputado em Paraty, Rio de Janeiro, que contou com 51 participantes. Ele fez 5.0 pontos em 6.0 possíveis. Perdeu apenas para o campeão Antônio Machado, que teve 100% de aproveitamento.

“Gabrielly é uma enxadrista que merece ser observada. Além de uma excelente jogadora, nos ultimos eventos osasquenses (Magistral França Garcia e IRT Memorial Orpheu Lotti) participou como árbitra”, elogiou o mestre Fide de Xadrez, Wagner Madeira.