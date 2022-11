Geodésico recebe telão para transmissão de jogos da Copa

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve segunda-feira, 21/11, no Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva (Geodésico), no bairro Cidade das Flores, onde acompanhou ao jogo entre EUA e País de Gales (1 x 1) em telão de LED de alta qualidade instalado no local. A estrutura foi disponibilizada pelo governo do Estado, por meio da iniciativa “São Paulo na COPA 2022”. O mundial é disputado no Qatar.

Além do telão, foram instalados ainda Espaço Kids, com cama elástica, pintura de rosto, recreações, espaço instagramável e banheiros químicos.

Durante os intervalos o público contará ainda com DJs e atrações de diversos tipos. O serviço é gratuito, aberto à comunidade e ficará disponível até o final da competição.

Também estiveram presentes o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara, e o vereador Délbio Teruel, entre outros.