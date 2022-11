Com PC, acesso virtual em nuvem e conexão rápida, Osasco faz inclusão digital de 24 mil alunos e professores

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco lançou segunda-feira, 21/11, o Conecta Oz, programa que fará a integração e a inclusão digital de alunos e professores da rede municipal. Na primeira etapa serão beneficiados 4 mil professores e 20 mil alunos, a partir do 3º ano do ensino fundamental.

A abertura da solenidade contou com uma apresentação de Isabelle Laitano, bailarina formada pela Escola Nacional do Ballet de Cuba, professora de ballet clássico, jazz e sapateado. A bailarina tem amplo repertório em peças teatrais musicais, como Hadassa e Pequeno Príncipe – Cia Nissi, High School, entre outros.

O prefeito Rogério Lins participou da cerimônia acompanhado dos secretários municipais Cláudio Piteri (Educação) e Luciano Camandoni (Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico), dos vereadores Adauto Tô Tô e Délbio Teruel, além do diretor de Novos Negócios da Arlequim Technologies S/A, parceira do projeto, Paulo Mello.

“Educação é o maior investimento que podemos fazer. Estamos preparando nossos alunos para os desafios que eles vão enfrentar no futuro, como o Metaverso. Estar preparado e conectado às novas tecnologias é fundamental. A criação da SETIDE (Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico) foi importante para nosso governo, pois conseguimos tornar Osasco na Oz Valley. Somos uma realidade potencial de crescimento em inovação no País. Vamos consolidar um grande Polo de Formação Tecnológico, na Vila Yara, que vem se somar a todos os investimentos que estamos fazendo, unindo educação e tecnologia. Já implantamos lousas digitais, teclados de inclusão, tablets, e conexão wi-fi nas escolas. Estamos preparando laboratórios digitais, implantando monitoramento 24h nas escolas, capacitando nossos professores e alunos, em parceria com Sebrae/Setide e Educação, entre diversas outras ações’, comentou o prefeito.

O Conecta Oz disponibilizará kits a professores e alunos contendo computador físico e acesso virtual (em nuvens) e comunicação de dados móveis 3G/4G. Com tecnologia e configuração de ponta, este kit completo permitirá potencializar a experiência de aprendizado, garantindo ao aluno acesso a uma ampla variedade de conhecimentos, conteúdos e jogos educativos, os quais serão complementares à sua educação formal.

A iniciativa, desenvolvida em parceria entre as secretarias de Educação e de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, simplificará as atividades e maximizará o tempo e suas potencialidades. Isso porque o aluno receberá um notebook e um equipamento modem para conexão à internet e, por meio destes equipamentos, terá acesso ao computador virtual.

No computador virtual, o aluno contará com internet de excelente desempenho para pesquisas e estudos e o que é melhor, o computador virtual não fica obsoleto, porque as atualizações serão imediatas.

Já o professor, além de ter as facilidades oferecidas aos alunos, também terá acesso a softwares de comunicação, a programas pedagógicos e a soluções educacionais de apoio. Além disso, poderá realizar o lançamento de notas, frequências, registro de compromissos em agenda e registro de comunicados aos alunos.

Paulo Mello fez uma breve apresentação do projeto ao público abordando o conteúdo “Computador Virtual/Conecta Oz“.

“Essa iniciativa promove a conectividade e se alinha ao perfil da cidade, conhecida atualmente como a capital do futuro. Disponibilizaremos ferramentas essenciais para que os alunos produzam suas atividades com qualidade”, avalia o secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandoni.

“Um dos pilares da administração é a Educação, então começamos a alinhá-la com a política de inovação e tecnologia. Esse programa se soma aos demais que implantamos nos últimos meses, como as lousas digitais, as mesas interativas, os apps dos alunos e professores”, completou o secretário de Educação, Cláudio Piteri.

A iniciativa abrirá novas oportunidades, melhorando as condições de ensino e aprendizado, trazendo benefícios para a vida dos estudantes e professores de Osasco, garantindo a disseminação e o uso de tecnologias da informação e comunicação em prol do desenvolvimento social, econômico, cultural, ambiental e tecnológico do município, centrado nas pessoas e segmentos que dependem da educação pública municipal.