Caravana da Coca-Cola espalha clima natalino por Osasco

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Osasco entrou de vez no clima de Natal. Após a inauguração da decoração natalina no Boulevard Ulisses Dante Batiston, em frente ao Paço Municipal no sábado, 19/11, dois dias depois o endereço foi “invadido” por uma multidão que acompanhou a passagem da caravana cenográfica com cinco caminhões da Coca-Cola pela cidade. É o segundo ano seguido que o município recebe a atração.

Todos os caminhões estavam enfeitados e um deles trazia o Papai e a mamãe Noel. Os veículos partiram do estacionamento do Carrefour e pararam por alguns minutos em frente à Prefeitura. A caravana foi recepcionada pelo prefeito Rogério Lins e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins.

Depois que deixou o Paço Municipal, a caravana do Papai Noel seguiu pelas avenidas Domingos Odália Filho, Fuad Auada, Ônix e encerrou a jornada em uma das bases da companhia, na Avenida Mutinga, em Pirituba, na capital paulista.

A caravana atraiu público de diversos bairros da cidade e visitantes de outros estados. Foi o caso da auditora fiscal Roberta Santos, 38 anos, que estava com a filha Ana Luiza, 5. “Moro em Fortaleza e vim passar uns dias das minhas férias em Osasco para visitar meus pais. Quando soube que a caravana ia parar aqui, corremos para cá. Essa ação (da empresa) tem muito a ver com esse clima natalino, remete à nossa infância”, avalia.

O casal Ângelo Costa, 42, e Daniela Maria, 39, se deslocou do Jardim Rochdale para levar o filho Michel, 9, para ver o comboio do Papai Noel. “Vi a postagem no Facebook da Prefeitura hoje cedo (segunda-feira, 21/11) e combinei de vir com minha esposa. Nos últimos dois anos ficamos praticamente confinados por causa da pandemia (covid-19). Então, essa atração é importante para retomar esse clima gostoso dessa época do ano. É uma tradição que tem de ser mantida. Os pais passaram para a gente quando éramos crianças e quero passar isso para o meu filho também”, disse Ângelo.

A caravana da Coca-Cola vai passar por 67 cidades brasileiras. Ela está nas ruas desde o dia 3 de novembro e só vai encerrar o tour no dia 23 de dezembro. A comitiva tem 22 pessoas, incluindo os sete motoristas (cinco homens e duas mulheres) que se revezam ao volante.