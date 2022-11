Osasco inaugura decoração do Natal Luz 2022

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

A tradicional decoração de Natal de Osasco foi inaugurada na noite de sábado, 19/11, no Boulevard Ulisses Dante Batiston, em frente ao Paço Municipal. A programação teve início com a benção do presépio pelos padres Robson, Rodrigo e Douglas, Vigários da Catedral Santo Antônio Diocese de Osasco, acompanhados do prefeito de Osasco, Rogério Lins, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins.

Assim que chamaram o Papai Noel, o prefeito e a primeira-dama iniciaram a contagem regressiva junto com o público para que o espaço fosse iluminado. Neste ano, a decoração está na fachada da Prefeitura, em todo o boulevard e no Viaduto Reynaldo de Oliveira. A festa foi prestigiada pela vice-prefeita Ana Maria Rossi, a deputada federal Renata Abreu, vereadores e secretários municipais.

A festa também contou com um espetáculo pirotécnico, com queima de fogos de artifício silenciosos que coloriram o céu da cidade, com a beleza das cores, mas sem o barulho dos estampidos. “Providenciamos uma queima de fogos sem barulho para não assustar crianças e pets. A gente procurou fazer tudo com muito carinho e para que as famílias possam curtir cada momento dessa festa”, destacou o prefeito.

A inauguração foi embalada pelos sucessos do cantor sertanejo Felipe Araújo, um presente da Rádio Nativa FM à cidade, sem custo para a Prefeitura, quemcompareceu, dançou e cantou músicas do seu repertório como “Espaçosa Demais”, “Atrasadinha”, “Mentira” e a “A Mala é Falsa”. Ele subiu ao palco após a apresentação da Banda da Polícia Militar.

“Gostaria de agradecer a Deus e pedir uma salva de palmas para Jesus Cristo que é por Ele e para Ele toda a honra e glória, e o grande propósito do nosso Natal. Que seja um final de ano ainda mais abençoado e um 2023 muito especial. E, como ninguém faz nada sozinho, também gostaria de agradecer a equipe do Fundo Social de Solidariedade e a minha esposa Aline Lins, o amor da minha vida, que todos os anos preparam a decoração de Natal com muito carinho para vocês”, afirmou o prefeito.

E completou sua fala, salientando que a decoração é para todos. “Que vocês venham para cá e se divirtam, vivenciem momentos maravilhosos. Teremos atrações especiais todos os finais de semana, com corais e apresentações artísticas culturais. Tem muita coisa boa pra gente encerrar o ano do jeito que o osasquense gosta, com o coração cheio de alegria. Um Natal abençoado a todos”.

Até o dia 18/12, todas as sextas, sábados e domingos, das 19h às 22h, haverá diversas atrações no palco. Tudo gratuito. Há muita diversão e atração para as famílias, com a casinha do Papai Noel, carrossel, mini-roda gigante, espaço gastronômico, espaços de luzes para produção de belíssimas fotos.