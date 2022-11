Quarteto obtém índice para o Paulista Infantil e Juvenil de natação

Texto: Giane Vieira

Fotos: Divulgação

Quatro nadadores de Osasco obtiveram no último fim de semana (12 e 13/11) índice para o Campeonato Paulista Infantil e Juvenil durante disputas do Torneio Regional da modalidade disputado nas piscinas do Clube Paineiras do Morumbi, na capital paulista.

São eles: Gabriel Mierzwa Vieira Carvalho (Infantil 2 – 50 livre), Beatriz Silveira de Godoy (Juvenil 1 – 100 livre), Lucas Silva de Souza Santos (Juvenil 1 – 200 costas) e Rafael Arão Queiroz (Juvenil 1 – 50 livre).

Representaram o município 14 atletas, sendo 6 masculinos e 8 femininos, dos quais 5 são representantes do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esportes Recreação e Lazer.

A equipe também conquistou 3 medalhas de ouro, 10 de prata e 5 de bronze nas disputas.

Neste ano, a equipe osasquense já participou de 39 competições: 14 torneios regionais; 6 etapas do circuito mirim; 2 campeonatos brasileiros absolutos (Troféu Brasil e Troféu José Finkel); 7 campeonatos brasileiros de categoria (Infantil/Juvenil/Júnior/Sênior); 8 campeonatos paulistas de categoria (Petiz/ Infantil/Juvenil/Júnior e Sênior), 1 campeonato inter-regional (Troféu Kim Mollo) e 1 Festival CBDA Sudeste Petiz.

“Foi uma das melhores do ano. Os atletas estão empenhados e focados, buscando o máximo em performance. Saímos muito satisfeitos com a união da equipe nessa reta final”, avaliou o treinador e coordenador-técnico Denis Lorenzo.

A equipe participará até o final deste ano de outras sete competições. Confira a relação baixo.

22 a 26/11 – Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão em Recife

27/11 – 3ª Etapa do Circuito Mirim – Clube Paineiras do Morumbi

29/11 a 03/12 – Campeonato Brasileiro Infantil de Verão em Belém

06 a 10/12 – Campeonato Brasileiro Júnior e Sênior de Verão no Rio de Janeiro

09 a 11/12 – Campeonato Paulista Petiz de Natação de Verão no Sport Clube Corinthians Paulista

14 e 15/12 – Campeonato Paulista Juvenil de Natação de Verão no Esporte Clube Pinheiros

16 e 17/12 – Campeonato Paulista Infantil de Natação de Verão no Esporte Clube Pinheiros