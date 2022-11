Osasco realiza “Dia D” de Saúde do Homem pelo Novembro Azul

Texto: Olga Liotta

Imagem: Divulgação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco promove dia 26/11, das 9h às 16h, mais uma ação do Novembro Azul, o “Dia D” de Saúde do Homem, com atividades de promoção, prevenção, rastreamento e educação em saúde para homens com idade a partir de 40 anos.

O atendimento será realizado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos dois Centros de Atendimento ao Idoso (CATI).

Entre as atividades oferecidas estão acolhimento, consulta de saúde do homem, educação e saúde, saúde sexual, aferição de pressão arterial, verificação de peso e cálculo do índice de massa corporal (IMC), além de coleta de exames (check-up do homem), como: hemograma, glicemia, creatinina, hemoglobina glicada, transaminase glutâmico oxalacética (TGO), transaminase glutâmico pirúvica (TGP), hormônio tireoestimulante (TSH), colesterol (total e frações) e triglicérides, potássio, sódio, testosterona (total e frações), antígeno prostático específico (PSA), detecção de sífilis, pesquisa de anticorpos anti-HIV, vírus da hepatite B e C.

Vale ressaltar que a UBS José Sabino, no Jardim Baronesa, permanece em reforma e as ações acontecerão na Unidade Básica José Groff, localizada na Avenida dos Bandeirantes, 550 – Jardim Aliança. As ações são gratuitas.



Serviço

“Dia D” de Saúde do Homem (Novembro Azul)

Quando? Dia 26/11 – sábado

Horário: das 9h às 16h

Local: em todas as Unidades Básicas de Saúde