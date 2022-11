Banda “Os Incríveis” agita baile de encerramento do FEJATI

Texto: Olga Liotta

Imagem: Marcelo Deck

Ao som dançante da banda “Os Incríveis”, que assim como Osasco completou 60 anos, mais de 1.500 idosos participaram do baile de encerramento do Festival de Jogos Adaptados da Terceira Idade 2022 (FEJATI), realizado dia 11/11, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso.

Desde o dia 9 o festival promoveu diversas atividades, como apresentações artísticas de danças e teatro, demonstrações de várias modalidades esportivas adaptadas e a tradicional Marcha dos Cabeças Brancas, realizada no Km 18.

O secretário de Assistência Social, José Carlos Vido, agradeceu a todos os envolvidos na realização do festival, que abordou o tema “Idoso, um jovem que deu certo”.

“Essa edição foi diferente de todas as outras, pois optamos por fazer algo mais para o município, então, somos todos vencedores”, disse.

Elza T. Luciano, 66, aproveitou todas as oportunidades. “Participei da apresentação de teatro na abertura e do baile de encerramento. Foi muito boa a escolha dos Incríveis”, avalia.

O FEJATI é um evento esportivo e cultural cujo intuito é promover a interação entre frequentadores do Centro de Convivência e, há 29 anos, contribui para a melhoria na qualidade de vida e fortalecimento de vínculos entre os idosos.

“Todos os anos participamos. A gente se diverte e ainda revê amigos”, comentou Valdemar Duarte, 74, que participou da festa acompanhado da esposa, Luíza.

O Festival de Jogos Adaptados da Terceira Idade é organizado pela Secretaria de Assistência Social e conta com o apoio das secretarias de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) e de Cultura (Secult) e entidades do município, entre elas ACIMO, ACM, Anoscar, Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Vila Yara, Dançando no Parque, Kolping, SESC, CATI e os CRAS.