Osasquense vence torneio internacional de xadrez

Texto: Giane Vieira

Foto: Divulgação

Terminou no sábado, 12/11, na Escola de Xadrez França Gracia de Osasco, o Magistral França Garcia, torneio válido para normas de mestre internacional que recebeu dez enxadristas titulados, dentre eles quatro estrangeiros, sendo três argentinos e um uruguaio.

Entre os enxadristas representates do bolsa atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, estavam Renato Quintiliano, Daniel Santana, Henrique Muniz, Ramon Santana e Gabrielly Brito, que atuou como árbitra.

Quintiliano venceu a competição com 8.0 pontos em 9.0 possíveis, um ponto à frente do mestre Fide Nathan Filgueiras, de Blumenau, Santa Catarina. O resultado conferiu a Nathan sua primeira norma de mestre internacional.

Em fevereiro deste ano, por ocasião do aniversário de 60 anos de Osasco, Quintiliano conquistou sua 3ª norma de grande mestre, o que lhe conferiu definitivamente o título mais almejado do xadrez.

A transmissão das partidas foi feita para vários países e milhares de enxadristas puderam acompanhar as rodadas em tempo real pelas plataformas Followchess, Chess.com e Lichess.org.

“Quero deixar nosso agradecimento à Gabrielly Brito, enxadrista da equipe principal feminina, e árbitra auxiliar do Magistral. Foi ela, com sua habilidade, que tornou possível o êxito das transmissões. É uma menina de apenas 16 anos, mas que desponta com um futuro brilhante como profissional de xadrez”, elogiou o mestre fide Wagner Madeira.

“Estamos felizes por mais uma vez Osasco ter organizado uma competição de alto nível e possibilitar o crescimento técnico de enxadristas brasileiros”, comentou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.