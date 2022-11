Crianças a partir de 6 meses, com comorbidades, começam a ser vacinadas dia 17/11 contra a covid-19

Crianças a partir de 6 meses, com comorbidades, começam a ser vacinadas dia 17/11 contra a covid-192022-11-162022-11-16https://osasco.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/logo-pm0-2021-horizontal.pngPrefeitura de Osascohttps://osasco.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/11/meu-projeto-6.jpg200px200px

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco inicia quinta-feira, 17/11, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a vacinação contra a covid-19 de crianças com comorbidades com idades entre 6 meses e menores de 2 anos (limite de 1 ano, 11 meses e 29 dias).

As exigências são: pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br, laudo ou comprovante da comorbidade, documento da criança e comprovante de endereço.

Os endereços e horários de funcionamento das UBSs podem ser conferidos em www.saude.osasco.sp.gov.br.

Veja abaixo quais são as comorbidades:

Cor pulmonale e hipertensão pulmonar

Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

Hipertensão estágio 1 e 2 com lesão e órgão alvo

Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Próteses valvares – Dispositivos cardíacos implantados