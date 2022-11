Caravana da Coca-Cola passa por Osasco dia 21/11

Texto: Lucas Pedrosa

Fotos: Marcelo Deck (nov/2021)

No dia 21/11, Osasco receberá a Caravana da Coca-Cola. O projeto de Natal da Coca-Cola FEMSA busca celebrar a magia natalina e relembrar o espírito de união em família e amigos por meio da utilização de caminhões cenografados. A frota terá cinco veículos iluminados, sendo que um deles terá decoração natalina, com a presença do Papai Noel.

Em 2021, por conta da pandemia, o percurso dos veículos não foi divulgado para evitar aglomerações. Neste ano, a empresa decidiu divulgar o trajeto, que terá início às 20h no Carrefour, na Avenida dos Autonomistas.

Confira abaixo percurso:

– Av. dos Autonomistas, 1790 – Industrial Autonomistas

– Av. Domingos Odália Filho – Industrial Autonomistas

– Av. Fuad Auada – Presidente Altino

– Av. Ônix – Ayrosa

– Coca-Cola FEMSA, Av. Mutinga, 4375

Essa será a segunda vez que o município recebe a ação.