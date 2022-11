Alunos da rede municipal participam da Semana de Alimentação Saudável

Texto: Kelly Cerqueira

Imagens: Ivan Cruz

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco, por meio do seu Departamento de Alimentação e Nutrição Escolar (DAE), realizou, durante o último mês de outubro, a 4ª Semana de Alimentação Escolar, nas unidades da rede municipal de ensino.

Durante as ações pedagógicas, os alunos participaram de atividades para conhecer e se familiarizar melhor com os alimentos de qualidade, a importância de seu consumo saudável e, ainda, seus benefícios para a saúde. “Foi uma semana bem produtiva. Estivemos nas escolas realizando as atividades com os alunos, dando palestras, explicando a importância da alimentação saudável. Os estudantes participaram de dinâmicas, brincadeiras, e ainda puderam aprender diversas receitas saudáveis”, comentou a nutricionista e diretora do DAE, Andrea de Andrade L. dos Santos

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, salientou a importância das ações voltadas para a educação alimentar dos estudantes de todas as etapas da educação básica: “Temos motivos para comemorar, pois estamos atentos à segurança alimentar e nutricional de nossas crianças. A administração do prefeito Rogério Lins investe em um cardápio mais rico em produtos in natura e em menus adaptados às necessidades dos alunos que sofrem com alguma patologia ou restrição relacionadas à alimentação”, conclui.

Para encerrar a semana de atividades, foi exibido, nos teatros dos CEUs Drª. Zilda Arns Neumann e José Saramago, o musical infantil “A sopa que faz sorrir”, inspirado no livro “A sopa supimpa”, de autoria de Marina Pittier, Estevão Marques e Fê Sztok. A obra teatral foi apresentada pelas nutricionistas que atuam nas escolas.

A estudante Luísa de Moraes, que assistiu a história que retratou o preparo de uma “sopa de pedra”, que se transforma ao acrescentar nela ingredientes como espinafre, alho-poró, repolho roxo, entre outros legumes e verduras agregados ao cardápio das escolas, comentou que os ingredientes foram apresentados pela professora em sala de aula, “através do ‘jogo da sopa’, que falou sobre os nutrientes, cores, cheiro e a textura. Além disso, experimentamos uma deliciosa sopa de legumes, após o espetáculo teatral”, disse.