153 novos servidores participam de programa de integração

Texto: Olga Liotta

Fotos: Marcelo Deck

A Secretaria de Administração da Prefeitura de Osasco realizou quinta-feira, 10/11, cerimônia do Programa de Integração dos Colaboradores, na qual foram empossados 153 novos servidores efetivos em 17 cargos distintos. O ato aconteceu na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexo ao Paço Municipal.

Os novos colaboradores receberam informações do Departamento de Recursos Humanos sobre funções, benefícios, declarações e certidões, tempo de serviço e rendimentos, entre outros, e assinaram documentos de posse.

O prefeito Rogério Lins acompanhou a solenidade e deu boas-vindas aos novos servidores. “Essa integração é muito importante para nós. A partir de agora vocês fazem parte dessa grande família que é Osasco, uma das dez cidades mais ricas do Brasil. O papel do servidor público, como diz o próprio nome, é servir, colocar-se no lugar do próximo. Então, tratem bem quem procura o serviço público para que, juntos, possamos fazer a diferença na vida das pessoas”.

Também prestigiaram o evento, entre outras autoridades, os secretários Cláudio Monteiro (Administração), Sérgio Di Nizo (Governo) e Thiago Silva (Comunicação), Justino Santos (adjunto Administração), Luiz Henrique Nascimento (adjunto Planejamento e Gestão), a equipe de Recursos Humanos, Iná Santos (gerente da Escola de Desenvolvimento do Servidor), Luciene Aparecida (gerente de Concursos e Ingressos), Francisco Infante (diretor técnico do IPMO), Marta Cristina Camilo (diretora do Departamento de Gestão de Pessoas), Eduardo Matias (diretor do Departamento de Recursos Humanos), Simone Camargo (diretora de Benefícios), e Jessé de Castro Moraes (presidente do Sintrasp).