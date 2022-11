Ginástica artística masculina de Osasco conquista 5 medalhas na Copa São Paulo

Texto: Giane Vieira

Fotos: Divulgação

A equipe osasquense de ginástica artística masculina conquistou cinco medalhas (três ouros, uma prata e um bronze) na segunda etapa da Copa São Paulo disputada na Arena São Bernardo, no ABC paulista, no último fim de semana.

Integram a equipe Arthur, Enzo, Gabriel, Kauê, Marcos Paulo e Pietro, bolsistas da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura.

Também participaram da competição atletas de São Bernardo do Campo e Pindamonhangaba, a Associação Atlética Banco do Brasil e outras entidades, como a Escola de Corpo Brasil.

Em setembro, a equipe já havia sido campeã da segunda etapa do Troféu de Destaque da Liga Intermunicipal, em Bauru, no interior paulista, conquistando 20 medalhas (duas de ouro, 13 de prata e cinco de bronze), e da primeira etapa da Copa São Paulo (nivel intermediário), da Federação Paulista de Ginástica. A próxima competição do grupo será em Goiânia (GO), de 15 a 20/11.

O técnico Marcos Tadeu Pires fez uma breve análise da equipe em 2022. “Posso dizer que está sendo um ano de superação, com muito empenho de todos. Temos adversários de bom nível, o que torna ainda mais complicado superá-los, mas estamos trabalhando para isso”.