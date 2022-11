Festival reúne em Osasco amantes das culturas pop, nerd e geek

Foto: Isabela G.C.Silva

A Secretaria Executiva da Infância e Juventude da Prefeitura de Osasco realizou nos dias 5 e 6 de novembro, na Escola de Artes César Antônio Salvi, no Centro, o Festival de Tokusatsu “Fênix TokuCon”, evento das culturas pop, nerd e geek com temática de ficção científica, fantasia, terror e heróis japoneses.

Os tipos mais populares de tokusatsu incluem filmes de monstros kaiju, como a série de filmes do Godzilla e Gamera; séries de TV sobre super-heróis, como as franquias Kamen Rider e Metal Hero; e dramas como Giant Robo.

O evento teve concurso cosplay e cosplay kids, salas temáticas (Ministros do Riso, Mundo Mágico, Harry Potter etc.), espaço games, garimpeiros do geek, festival de tatuagens geek, sorteios, batalha medieval, concurso K-Pop (Korean-Pop), Just Dance Anime moments Brasil e espaço “Artists Alley”, destinado aos artistas e quadrinistas para autógrafos e networking.

Cecília Lemes, dubladora da Chiquinha, personagem do programa Chaves, e Diogo Miyahara e Anísio Melo Jr., cantores de alguns programas da extinta TV Manchete, também participaram do evento.

O festival gratuito integrou as comemorações dos 60 anos de emancipação político-administrativa de Osasco.

“É maravilhoso poder realizar esses eventos que reúnem não só as crianças, adolescentes e jovens, mas também suas famílias. Nossa meta é sempre fortalecer esse vínculo, essencial na vida das nossas crianças, também por meio do entretenimento e momentos de lazer”, disse a secretaria da pasta, Vitória Silvestre.