Osasco realiza ações do Novembro Azul

Texto: Olga Liotta

Imagem: Divulgação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco terá agenda especial voltada ao Novembro Azul, mês da prevenção ao câncer de próstata.

Dentre as ações estão orientações de promoção à saúde masculina com coleta de Antígeno Prostático Específico (PSA) para homens acima dos 40 anos, principal exame (avaliação diagnóstica) para rastreamento do câncer de próstata.

No dia 17/11, a Policlínica Zona Norte (Avenida Getúlio Vargas, 889 – Piratininga) promoverá pela manhã e à tarde orientações de promoção à saúde do homem nas salas de espera setoriais com o enfermeiro José Augusto C. Loureiro e acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Anhanguera, voltadas aos usuários e servidores.

Já às 10h30 e às 15h, o urologista Alcidézio Farias Santana palestrará no anfiteatro da Poli Norte sobre o tema: “Saúde do Homem”.

No dia 29/11, o CAPS Adulto (Sport Club Corinthians Paulista, 191 – Km 18) realizará exame de PSA (coleta de sangue) em homens acima de 40 anos.

As coletas acontecem em dois horários, às 9h e às 15h. É necessário chegar com antecedência e apresentar documento de identificação.

As exigências para a realização da coleta de PSA são: respeitar o tempo de jejum de 4 horas e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas.

A unidade também oferecerá todas as quartas-feiras de novembro, sempre às 9h, palestras com grupos abertos.

Confira a Programação:

Caps Adulto – Km 18 (Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 191 – Km 18)

Palestras – quartas-feiras, 9h

16/11 – Bons hábitos de higiene

23/11 – Saúde do Homem

30/11 – Prevenção e cuidado para o diabetes

29/11 – Coleta de PSA (exame de sangue)

Horários: Manhã: 9h – Tarde: 15h

Exigências: homens acima de 40 anos; estar em jejum de 4 horas; não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas

Será servido café especial aos participantes após a coleta

Policlínica Zona Norte (Avenida Getúlio Vargas, 889 – Piratininga)

Palestra “Saúde do Homem” com o dr. Alcidézio Farias Santana

17/11, às 10h30 e às 15h

Local: Anfiteatro da Policlínica Norte

17/11

Orientações de promoção à saúde do homem com o enfermeiro José Augusto C. Loureiro e acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Anhanguera

Horários: manhã e tarde

Local: salas de espera setoriais

As atividades são gratuitas