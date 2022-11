27º FEJATI tem início em Osasco  

Texto: Juliana Oliveira

Imagem: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), promoveu na quarta-feira, 9/11, a cerimônia de abertura do 27º FEJATI (Festival de Jogos Adaptados da Terceira Idade), que este ano tem como tema “Idoso, um jovem que deu certo”, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso. O evento contou com as presenças do prefeito de Osasco, Rogério Lins, e do secretário da SAS, José Carlos Vido.

Durante o evento, o secretário Vido agradeceu a oportunidade de estar na condução da SAS e conviver diariamente com todos. “Energia positiva que vem de vocês é uma coisa impressionante. Essa edição será diferente de todas as outras edições, optamos por fazer algo mais para o município, então, somos todos vencedores, não teremos perdedores. Aproveito para agradecer a confiança do prefeito pelo meu trabalho, e também pela oportunidade de conviver com essa turma maravilhosa”.

O prefeito agradeceu a presença de todos. “Fiquei feliz por encontrar pessoas que encontraram nova energia, uma nova família e superaram desafios nos projetos. Desejo que todos pratiquem atividades físicas e se divirtam muito na competição. Que vocês tenham bons jogos porque todos seremos vencedores. Vamos celebrar o amor, a amizade e a vida”.

Na sequência houve apresentações artísticas de danças e demonstrações esportivas. Além das atividades que agregam várias modalidades esportivas adaptadas, o evento contará com a tradicional Marcha dos Cabeças Brancas, com concentração na Estação Comandante Sampaio, e o Baile de Encerramento, com show do grupo Os Incríveis.

Participam do Fejati as secretarias de Esportes e de Cultura, além de várias entidades do município, entre elas ACIMO, ACM, Anoscar, Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Vila Yara, Dançando no Parque, Kolping, SESC, CATI e os CRAS 1º de Maio, Piratininga, Km 18, Padroeira, Munhoz, Rochdale, Santo Antônio, Bonança e Veloso.

Também participaram do evento, os secretários Cláudio da Locadora (Cultura), Rodolfo Cara (Esporte, Recreação e Lazer), e os vereadores Fábio Chirinhan e Carmônio Bastos.

Programação

10/11 (quinta-feira)

Marcha dos Cabeças Brancas

Local de concentração: Estação Comandante Sampaio

Horário: 8h

Das 9h às 12h – atividades e jogos na Praça do Samba e no CRAS Km 18

11/11 (sexta-feira)

Encerramento do FEJATI com Baile da Terceira Idade

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso

Horário: das 14h às 17h

Endereço: Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18