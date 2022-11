Prefeitura inicia Operação de Prevenção e Combate às Enchentes

Texto: Juliana Oliveira

Imagem: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Serviços e Obras, iniciou na terça-feira, 08/11, a Operação de Prevenção e Combate às Enchentes. A primeira ação aconteceu em um trecho do Braço Morto do Rio Tietê, no Jardim Rochdale, que ainda não foi canalizado. No local será feito o desassoreamento, alargamento e limpeza do córrego. Nos próximos meses, a Prefeitura realiza a limpeza de córregos, bocas de lobo e bueiros.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhou o início dos trabalhos e destacou que são serviços que visam a prevenção de enchentes. Ele também fez um apelo para que a população contribua e não jogue entulho, móveis e lixo nos rios, nem nas ruas.

“É preocupante porque apenas em um pequeno trecho, encontramos sofás, pneus, restos de construção civil. Em Osasco temos um canal de atendimento que é a Central 156, o munícipe pode acionar e a Prefeitura vai gratuitamente retirar e dar destinação correta. Ou seja, contribua com a nossa cidade para que a gente não tenha problemas futuros com as enchentes, mesmo depois de fazer esse trabalho preventivo. O combate às enchentes também dependa das atitudes de cada um”, disse.