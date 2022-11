Secretaria de Assistência Social realiza 27ª edição do FEJATI

Texto: Fátima Rodrigues

Foto: Divulgação

A Secretaria de Assistência Social (SAS) da Prefeitura de Osasco realiza dia 9/11, às 8h, no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, a abertura oficial da 27ª edição do Festival de Jogos Adaptados da Terceira Idade (FEJATI). O evento se estende até o dia 11/11 e traz como tema: “Idoso, um jovem que deu certo”.

Além das atividades que agregam várias modalidades esportivas adaptadas, o evento contará com a tradicional Marcha dos Cabeças Brancas, com concentração na Estação Comandante Sampaio, e o Baile de Encerramento, com show do grupo Os Incríveis.

O FEJATI terá participação das secretarias de Esportes e de Cultura, além de várias entidades do município, entre elas ACIMO, ACM, Anoscar, Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Vila Yara, Dançando no Parque, Kolping, SESC, CATI e os CRAS 1º de Maio, Piratininga, Km 18, Padroeira, Munhoz, Rochdale, Santo Antônio, Bonança e Veloso.

Criado em 1993 com o intuito de promover a interação entre frequentadores do Centro de Convivência, os jogos adaptados seguem contribuindo para a melhoria na qualidade de vida e fortalecimento de vínculos entre os idosos.

Programação

09/11(quarta-feira): abertura do FEJATI

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso

Horário: 8h

Endereço: Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18

10/11 (quinta-feira): Marcha dos Cabeças Brancas

Local de concentração: Estação Comandante Sampaio

Horário: 8h

Das 9h às 12h – atividades e jogos na Praça do Samba e no CRAS Km 18

11/11 (sexta-feira): Encerramento do FEJATI com Baile da Terceira Idade

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso

Horário: das 14h às 17h

Endereço: Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18