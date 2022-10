Osasco participa do programa Euroclima+, na Guatemala

Olga Liotta

Imagem: Divulgação

Servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura de Osasco participaram do Encontro Setorial de Gestão e Redução do Risco de Desastre promovido pelo programa Euroclima+, em Antígua, Guatemala, nos dias 17 e 18 de outubro, juntamente com responsáveis técnicos de outros países da América Latina, entre eles Argentina, Bolívia, Cuba, Equador, Peru e o Sistema da Integração Centro-Americana (SICA). O evento visa a troca experiências e aprendizagens sobre os sete projetos em andamento financiados pelo programa.

O projeto binacional compreende o estudo de adaptação às mudanças climáticas para os 12 municípios do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo (CIOESTE) e para o município de Córdoba (Argentina). Pretende-se ainda trazer para a região o incremento do uso de tecnologias e capacitação para os servidores públicos municipais no âmbito do programa.

Em seu estado inicial de projeto, os responsáveis técnicos de Osasco puderam compreender como os projetos de outras cidades do continente latino-americano garantiram a adaptação de seus municípios, principalmente da população vulnerável, aos eventos climáticos extremos causados pelas mudanças climáticas, com medidas de prevenção e mitigação dos efeitos provocados por esses eventos, como secas, inundações, enchentes e deslizamentos de terra.

“Ter a oportunidade de aprender com os países vizinhos é fundamental para o processo de consolidação do desenvolvimento sustentável como um todo. Osasco pretende tornar-se uma referência na execução de boas práticas ambientais”, disse Beatriz Sanchez Fragata, gestora ambiental e gerente de Planejamento, Estudos e Pesquisa, que integrou a comitiva osasquense juntamente com Felipe Carvalho Rocha, geógrafo e gerente de Recursos Hídricos.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fábio Grossi, a participação em tais encontros é importante para Osasco. “É uma forma de encontrar meios para desenvolver novos mecanismos em nossa atuação na prevenção de situações de riscos e também visa na preparação dos nossos servidores para atuar de forma adequada, quando necessário”, ressaltou.