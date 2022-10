Confira o que abre e fecha nos feriados do Dia do Servidor Público e Finados

Texto: Juliana Oliveira

Imagem Secom/PMO

A Prefeitura de Osasco informa que não haverá expediente no Paço Municipal e repartições públicas nos próximos dias 31/10, 1 e 2/11. Em 31/10 será comemorado o Dia do Servidor Público; dia 1/11 será emenda de feriado e 2/11, Dia de Finados. O feriado do dia do servidor foi alterado conforme decreto nº 13.549, publicado na Imprensa Oficial do dia 7/10. O expediente no Paço Municipal e repartições públicas volta a funcionar na quinta-feira, 3/11, a partir das 8h.

Para a quarta-feira, 2/11, Dia de Finados, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços e Obras (SSO), preparou os três cemitérios públicos da cidade para receber os visitantes. Os três cemitérios: Bela Vista, Santo Antônio e Parque dos Girassóis funcionarão das 7h às 17h.

As missas do Cemitério Municipal Bela Vista serão realizadas na Catedral de Santo Antônio, às 7h, 9h e 19h do dia 2/11. A Catedral fica na Avenida Santo Antônio, 1090, Vila Osasco.

No Cemitério Municipal Parque dos Girassóis, a missa acontecerá às 9 horas.

Já no Cemitério Municipal Jardim Santo Antônio, as missas serão realizadas às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h.

Os serviços considerados indispensáveis também funcionarão normalmente, como a Guarda Municipal, Demutran, SAMU, Defesa Civil, Hospital Municipal Antônio Giglio, Maternidade, Prontos-Socorros, UPAs, PPAs e Serviços de Acolhimento Institucional.

SERVIÇO

Abre: As unidades administrativas que prestam serviços essenciais e obrigatórios à população ou cujas atividades não possam ser interrompidas em razão do princípio da continuidade dos serviços públicos funcionarão normalmente, são eles:

Guarda Municipal, Serviços de Trânsito (Demutran), SAMU, Defesa Civil, Hospital Municipal Antônio Giglio, Maternidade Amador Aguiar, Prontos-Socorros (PSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Postos de Pronto Atendimento (PPAs) e Serviços de Acolhimento Institucional (antigo albergue).

Fecha: Não haverá expediente nos seguintes pontos da cidade: Paço Municipal, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Fundo Social, Espaço Mãos do Futuro, Casa da Mulher, Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência (CRMVV), Centro de Especialidades Odontológicas, Portal do Trabalhador, unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência em Direitos Humanos e Banco de Alimentos.

CEMITÉRIOS

Cemitério Municipal Parque dos Girassóis

Alameda Parque dos Girassóis, 100 – Baronesa

Horário de funcionamento: 7h às 17h

Telefone: (11) 3602-5778

Cemitério Municipal Jardim Santo Antônio

Entrada pela porta lateral – Rua Antônio Russo, 175 – Jardim Roberto

Horário de funcionamento: 7h às 17h

Telefone: (11) 3655-0447

Cemitério Municipal Bela Vista

Rua Diogo Benites, 400 – Vila Osasco

Horário de funcionamento: 7h às 17h

Telefone: (11) 3654-2175