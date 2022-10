Público prestigia 1ª Conferência de Resíduos Sólidos

SEMANA LIXO ZERO ESCOLAS MUNICIPAIS

Visita monitorada das escolas ao Núcleo de Educação Ambiental (NEA);

Implantação da coleta seletiva em uma EMEF com palestra ESCOLA LIXO ZERO, gincana de coleta, visita à cooperativa de catadores e atividades com a equipe de educação ambiental;

Visitas guiadas ao aterro municipal com coordenadores/supervisores da rede municipal de ensino;

Implantação da horta na escola em parceria com a agricultura urbana;

Abordagem no conteúdo pedagógico em todas as unidades municipais de ensino.