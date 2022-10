Osasco é destaque na Taça São Paulo de ginástica artística

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A equipe osasquense participou da Taça São Paulo de Ginástica Artística, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, no último dia 16/10, e conquistou o primeiro lugar nas categorias infantil e pré-infantil. No mirim, a cidade terminou em segundo. Nas disputas individuais, a equipe conquistou sete medalhas, sendo duas de ouro, duas de prata e três de bronze.

A competição é organizada pela Federação Paulista de Ginástica (FPG) e visa preparar ginastas para as principais competições da modalidade no âmbito estadual e nacional.

A delegação osasquense contou com participação das treinadoras Silvia Fioravanti, Nayara Ferreira, Daniely Silva e Rebeca Moraes. Na coordenação técnica, Clayton Xavier, e na Administração e Gestão, Roseli Pagam.

“Pelos resultados obtidos no domingo, nossa equipe osasquense mostra que está no caminho certo para conquistas cada vez mais expressivas”, comentou o coordenador-técnico Clayton Xavier.

Resultado por equipes

Categoria Infantil (11 e 12 anos)

Campeã – 1ª colocada

Categoria Pré-Infantil (9 e 10 anos)

Campeã – 1ª colocada

Categoria Mirim (7 e 8 anos)

Vice-Campeã

Resultados individuais geral

Categoria Infantil:

Vice-campeã: Manuela Silva

3ª colocada: Carolina Oliveira

Categoria Pré-infantil:

Campeã: Ana Júlia Rodrigues

Vice-campeã: Emily Roany

3ª colocada: Mariana Tavares

Categoria Mirim:

Campeã: Laura Fabiano

3ª colocada: Laura Lemos