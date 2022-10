Clube do Balanço se apresenta em Osasco no dia 27/10

Imagem: Kika Silva

Clube do Balanço, tradicional banda estilo samba-rock, se apresentará no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18), vinculado à Secretaria da Cultura da Prefeitura de Osasco, no dia 27/10 (quinta-feira), às 20h30, por meio da parceria entre o Sesc e a prefeitura.

Chegando ao quinto álbum de estúdio gravado, o Clube do Balanço é formado pela cantora Tereza Gama, o trompetista Reginaldo 16, o trombonista “Maestro” Tiquinho, o percussionista Fred Prince, o baterista Eduardo “Peixe” Salmaso, o baixista Gringo Pirrongelli e o tecladista Marcelo Maita.

Além da repercussão do grupo no Brasil, onde virou parceira de palco e estúdio de grandes nomes da música brasileira, como Bocato, Erasmo Carlos, Luis Vagner, Bebeto, Simoninha, Marku Ribas e Seu Jorge, entre outros, Clube do Balanço fez sucesso internacional com apresentações em diversos países, entre eles Alemanha, França, Reino Unido, Cingapura, Austrália, Nova Zelândia (onde a banda participou de uma coletânea), Holanda, Áustria, Itália, Rússia e China.

Serviço

Show do Clube do Balanço

Data: 27/10, às 20h30

Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso

Endereço: Avenida Visconde de Nova Granada, 513 – Km 18

Venda de ingressos: a partir de 18/10, às 12h, no site sescsp.org.br/osasco e 19/10, a partir das 17h, nas Bilheterias do Sesc São Paulo