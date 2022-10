Inscrições para Copa Serel de Truco terminam dia 28/10

Texto: Giane Vieira

Foto: Divulgação

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco realiza em novembro a 2ª Copa de Truco Intersecretarias. Abertas no último dia 6, as inscrições se encerram em 28/10. As competições começam no dia 07/11. O congresso técnico será em 03/11, às 19h, com presença obrigatória.

Na última edição, em maio, participaram 14 secretarias e 20 trios. O torneio foi realizado em três fases.

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) conquistou o primeiro lugar, seguida da Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Segurança e Controle Urbano ficou em terceiro e a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer terminou na quarta colocação.

“Nosso objetivo é integrar e valorizar os servidores. É um privilégio contar com a participação de todas as secretarias”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.