Prefeitura revitaliza e transforma viela em praça

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

A Secretaria de Serviços e Obras da Prefeitura de Osasco entregou no sábado, 15/10, a revitalização da viela da Avenida Justino Alves Batista, na Vila Yolanda. O espaço foi transformado em uma praça. A benfeitoria era uma reivindicação antiga dos moradores.

A nova praça, situada em uma viela de cerca de 150 metros de comprimento, recebeu calçamento de concreto, nova iluminação com lâmpadas led, paisagismo, academia ao ar livre para adultos, playground para as crianças e imagens em grafite nos muros.

O local recebeu o nome de Pedro Ferreira da Silva, já falecido, em homenagem a um morador antigo do bairro. Familiares acompanharam a entrega do espaço juntamente com o prefeito Rogério Lins, o secretário de Serviços e Obras, Waldyr Ribeiro, e o adjunto Persival Santi.

“Ficou muito bom. Quem viu como era e como está agora fica maravilhado. Antes era só mato e sujeira”, comentou a aposentada Gina Viana, 68 anos, filha de Pedro Ferreira, que mora há 56 anos no bairro.

“Antes eu tinha medo se passar aqui. Era escuro, tinha muita sujeira, mato e pessoas usando drogas. Agora está bem iluminado e me sinto segura. Tanto que ontem, pela primeira vez em quase 30 anos, passei aqui à noite sozinha para ver como ficou”, comemorou a comerciante Cleusa Gonçalves da Silva Carvalho, 70 anos.

“É nossa obrigação cuidar da cidade. A área precisava dessa intervenção para trazer tranquilidade e atividade de lazer para adultos e crianças”, disse Rogério Lins.