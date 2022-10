Prefeitura de Osasco empossa 195 novos servidores efetivos  

Texto: Juliana Oliveira

Imagem: Fernanda Cazarini

Na sexta-feira, 14/10, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Administração, empossou 195 novos servidores efetivos. A cerimônia do Programa de Integração dos Colaboradores foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexo ao Paço, e contou com informações do departamento de Recursos Humanos sobre funções, benefícios e assinaturas dos documentos de posse. O prefeito Rogério Lins acompanhou e deu as boas-vindas aos empossados.

Tomaram posse analistas financeiro; auxiliar de necropsia; cozinheiro; economista; analista de negócios; agente de combate a endemias; arquiteto; assistente social; dentista diarista; educador social; medico otorrinolaringologista; médico verificador de óbito; oficial administrativo; oficial de escola; servente de escola; inspetor de alunos; economista, entre outros.

Maria Antônia Camargo, 72 anos, foi a primeira a tomar posse para o cargo de auxiliar administrativo. Sua filha e genro acompanharam a assinatura do contrato. Embora aposentada, trabalhou na Prefeitura por 39 anos, mas o sonho da sua vida era se tornar uma servidora concursada.

O prefeito Rogério Lins deu boas-vindas aos novos servidores e falou sobre os avanços na valorização da categoria. “Gostaria de agradecer a cada um de vocês, porque graças aos seus esforços pessoal e familiar que conquistaram um cargo de carreira. Aqui, vocês terão uma segunda família e farão parte de um governo democrático e participativo, por isso eu peço que tratem quem procura o serviço público como vocês gostariam de ser tratados e cuidem como vocês gostariam que cuidassem da sua família, com amor, carinho e respeito. Vamos compartilhar nossas experiências para que a gente possa construir juntos, um serviço público cada vez melhor”.

Prestigiaram o evento os secretários municipais Claudio Monteiro (Administração), Coronel José Virgolino de Oliveira (Segurança e Controle Urbano) e Sérgio Di Nizo (Governo), o presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, Ivo Gobatto Junior, os vereadores Délbio Teruel, Josias da Juco e José Carlos do Santa Maria, entre outras autoridades.