Sábado tem Feira de adoção de cães e gatos no estacionamento da Prefeitura

A Prefeitura de Osasco, por meio do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), realiza nesse sábado, 15/10, das 10h às 16h, no estacionamento da Prefeitura (Avenida Narciso Sturlini, altura do nº 200 – Vila Campesina), mais uma edição do Pet Day – feira de adoção de cães e gatos.

Os pets vão para os novos lares, vacinados, microchipados, vermifugados e castrados.

Participe! Os pets encontram-se abrigados no canil municipal e estão à procura de um lar e uma família que lhes dê cuidado e carinho.

Serviço

Pet Day – Feira de adoção e cães e gatos

Data: sábado, 15 de outubro

Local: Estacionamento do Paço Municipal (prefeitura)

Endereço: Rua Narciso Sturlini, altura do nº 200

Horário: das 10h às 16h

Entrada Gratuita