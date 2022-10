Fundo Social realiza festa de Dia das Crianças

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco realizou segunda-feira, 10/10, no auditório do órgão, uma festa em comemoração ao Dia das Crianças para cerca de 400 crianças de entidades e associações atendidas.

Além de brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, refrescos e sorvete, as crianças receberam brinquedos (boneca para as meninas e ônibus para os meninos) e sacolinhas recheadas de doces.

Os super-heróis vingadores, as princesas e o Baby Shark animaram a festa dançando uma variada playlist de músicas infantis.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Aline Lins, participaram das brincadeiras.

“Criança é o que nunca deveríamos deixar de ser. Essa data é marcante para os pequenos. Promover esse dia de brincadeira e diversão com certeza fará a diferença na vida delas”, disse Aline Lins.

Ao todo, foram entregues mais de 400 brinquedos para meninos e meninas.

Rogério Lins agradeceu a todos os voluntários, colaboradores do Fundo Social e parceiros (Pura Alegria, Redeorto, Imobiliária Altruistax, Osasco Plaza Shopping, Kim Pães, Ebicen, Med Vestibulares e Cartão de Todos) por contribuírem na realização do evento.

“É gratificante poder dividir esse carinho com as nossas crianças. O maior patrimônio da família são nossos filhos. Além de ensinar a eles valores, princípios e dar conselhos, estar presente, acompanhando-os no caminho da vida, é certamente o maior presente para eles”, avalia o prefeito.