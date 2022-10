Osasquense é bicampeão na motovelocidade

Texto: Giane Vieira

Fotos: Divulgação

O piloto Danilo Lewis, representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, participou do Campeonato Nacional Americano, denominado “Moto América”, em Birmingham, Alabama, e sagrou-se bicampeão da temporada com quatro vitórias e 14 pódios. Pela conquista, recebeu um cheque de US$ 25.000, cerca de R$ 129 mil. O bicampeonato foi conquistado na última corrida do ano, mais precisamente na última volta.

O campeonato é considerado o principal e maior das Américas. As competições começaram em 8 de abril, em Austin (capital do estado do Texas), e seguiram até 25/9, em Alabama. Ao todo foram 20 corridas, em 10 eventos.

Lewis também competiu a Yuasa Stock 1000 e terminou em 10º na classe, com um melhor resultado no Brainerd International Raceway.

Ele é considerado piloto veterano e já tem um currículo vasto de vitórias. Iniciou a carreira em 2003 no Motocross, com participações em campeonatos regionais: Cardeli, Arena Cross, Paulista e Brasileiro.

Em 2006, foi campeão brasileiro SM Junior. Daí em diante foram diversas conquistas, as mais recentes em 2019 (vice-campeão latino-americano), SBK Pró e campeão Paraibano. Em 2021, na EvoCup 400 Super, venceu as três etapas finais do SBK Brasil (Curitiba, Potenza e Interlagos).

Danilo tem outros quatro irmãos, todos envolvidos na modalidade. Gabrielly Lewis, também representante do bolsa atleta, participa do SBK de Motovelocidade. Ela está em terceiro lugar no campeonato, com 70 pontos, na categoria Supersport 400.

“É um grande orgulho acompanhar a família osasquense nas competições e saber que eles representam nosso municipio. Parabéns aos pilotos e toda a equipe”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Rodolfo Rodrigues Cara.