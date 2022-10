Osasco recebe selo em premiação sobre Cidades Inteligentes

Osasco recebeu na última quarta-feira, 05/10, da Necta e da Urban Systems, o selo Connected Smart Cities, durante evento que reuniu na capital paulista prefeituras de todo o Brasil para discutir iniciativas em Cidades Inteligentes.

O selo avaliou dimensões de planejamento, governança, ecossistema de inovação, infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação, maturidade de parcerias e tendência de evolução no ranking Connected Smart Cities. Entre os 28 municípios reconhecidos, Osasco ficou na categoria bronze, ao lado de Campo Grande e Niterói.

Osasco foi representada no evento por Talita Bottas, diretora do Departamento de Governança, Projetos e Inovação da Secretaria Executiva de Tecnologia e Inovação. “Gostaria de agradecer por essa bela iniciativa e que no próximo ano possamos conseguir o reconhecimento padrão diamante, pois estamos trabalhando para isso”, comentou.

Além do recebimento do selo, Osasco subiu 31 posições no ranking Connected Smart Cities (45º lugar), que avalia, desde 2015, 680 municípios de todo o país nos eixos de urbanismo, economia, educação, empreendedorismo, energia, governança, mobilidade, segurança, meio ambiente, tecnologia e inovação e saúde.

Segundo relatório divulgado pela Necta, Osasco foi um dos principais destaques na categoria de Tecnologia e Inovação, que avaliou o uso de tecnologias para melhorar a vida dos munícipes. A cidade também teve melhor desempenho em mobilidade e acessibilidade, urbanismo e economia.

Segundo a Necta e a Urban Systems, o ranking é uma referência nacional nas discussões de desenvolvimento de cidades inteligentes e funciona como um ponto de partida para compreender indicadores e níveis de desempenho dos municípios.