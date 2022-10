Prefeitura e Anoscar inauguram Centro Dia do Idoso

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), em parceria com a Anoscar (Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo), inaugurou na manhã de segunda-feira, 10, o Centro Dia Idoso, um serviço para a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade e que não dispõe de apoio familiar no período diurno.

O usuário fica no serviço durante todo dia. No local, são ofertadas atividades como oficinas de memória, grupos reflexivos e atividades físicas adaptadas. A equipe técnica conta com profissionais de psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

O Centro Dia funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e oferece todas as refeições nesse período (café da manhã, almoço e café da tarde). Além disso, pessoas que não consigam se locomover até o equipamento terão transporte gratuito.

Presente ao evento o titular da SAS, José Carlo Vido, falou sobre a importância do evento. “Este espaço oferece melhor qualidade de vida para o idoso, com cuidado especializado em um ambiente familiar”.

Para o prefeito Rogério Lins, governar também é ter um olhar diferenciado para as pessoas. “Iniciamos a semana com mais uma importante entrega para a cidade. No Centro Dia, o idoso receberá um acolhimento institucional especializado. Estamos inaugurando o primeiro, mas espero entregar o próximo na zona norte muito em breve”.

Lins destacou que, ficou sensibilizado com o relato de uma munícipe e pediu celeridade na conclusão e entrega do Espaço. “Conversei com uma feirante que por não ter onde deixar o pai, o levava com ela para as feiras. Ele ficava dentro de um Kombi. Agora, a cidade terá o Centro Dia, um local seguro para receber os idosos e cuidar com um carinho especial daqueles que sempre zelaram por nós”.

Prestigiaram o evento, o Bispo Dom João Bosco, a vereadora Elsa Oliveira e os secretários municipais Waldyr Ribeiro (Obras), Fábio Grossi (Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Gelso Lima (Emprego, Trabalho e Renda), Sérgio Di Nizo (Governo) e Eder Máximo (Planejamento e Gestão).