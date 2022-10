Crianças de 3 e 4 anos sem comorbidades  já podem se vacinar contra a covid-19 

Osasco inicia segunda-feira, 3/10, a vacinação contra a covid-19 de crianças com 3 e 4 anos sem comorbidades. A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento da criança (cartão do SUS ou CPF) e comprovante de endereço. É recomendado aos pais fazer o pré-cadastro no site https://vacinaja.sp.gov.br/ para agilizar o atendimento.

Para outras informações acesse: www.osasco.sp.gov.br ou ligue 156.

Vale lembrar que a vacinação continua para todos os demais públicos.

Serviço

Vacinação contra a covid-19 de crianças de 3 e 4 anos sem comorbidades

Data: a partir de segunda-feira, 3/10

Local: em todas as UBSs