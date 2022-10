Cachorra passa por intervenção cirúrgica no Hospital Veterinário

Texto: Olga Liotta

Imagens: Divulgação

O Hospital Veterinário Público de Osasco (HVEPO), unidade Manchinha, na Vila Yara, realizou na segunda-feira, 4/10, dia de São Francisco de Assis, protetor dos animais e padroeiro da Ecologia, uma cirurgia delicada na cachorrinha Lua que apresentava aumento de volume abdominal, com intestino e útero fora da cavidade abdominal, correndo risco de rompimento.

Bem debilitada, Lua foi atendida com urgência pela dra. Ana Camila Parra, da clínica médica, que submeteu a cachorrinha a exames que constataram hérnia inguinal, com falha na musculatura da área da virilha.

O caso já era considerado grave, mas descobriram também que a cachorrinha estava prenha.

A cirurgia de urgência de correção da hérnia inguinal foi realizada pela cirurgiã dra. Catan, acompanhada da anestesista, dra. Barbarah Serrano, e da enfermeira e futura médica veterinária, Hellen Ribeiro.

A intervenção correu bem, mas infelizmente o filhotinho estava já sem vida. Toda a equipe comemorou a vitória de Lua, visto que sua vida estava comprometida.

Lua passa bem e está no aconchego do lar sob os cuidados da família.

Osasco conta com dois Hospitais Veterinários Públicos, vinculados ao Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Prefeitura, inaugurados há 3 (três) anos.

Atendem em parceria com a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa) e ambos são referência na região Oeste da Grande São Paulo no atendimento aos pets.

No caso da Unidade Manchinha, o hospital veterinário recebeu esse nome em homenagem ao cachorro Manchinha, morto em dezembro de 2018.

Ao lado da entrada da unidade há um monumento do artista plástico e escultor Cleider de Souza, idealizado pelo Instituto Manchinha com o apoio da Prefeitura, que traz uma imagem de semelhança e tamanho realista do animal, símbolo para a conscientização e proteção dos animais.

Serviço

Unidade HVEPO zona Norte

Endereço: Avenida Lourenço Belloli, 1480, Parque Industrial Mazzei

Informações: 2829-6220

Unidade HVEPO Manchinha (zona Sul) – ao lado do Pet Parque

Endereço: Avenida Franz Voegeli, 930, Jardim Wilson

Informações: 4376-0901

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de senhas a partir das 7h30. Dúvidas ligue 156.