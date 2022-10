Osasco faz mutirão de Papanicolau no sábado, 8/10

Texto: Olga Liotta

Imagens: Divulgação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco, por meio do Departamento de Atenção Primária, realiza em outubro mais uma edição da Campanha Outubro Rosa, mês de referência para ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.

Durante o mês de outubro, de acordo com propostas sugeridas pela Secretaria de Estado da Saúde, serão realizadas diversas atividades de promoção e prevenção nas diferentes fases da vida da mulher.

No sábado, dia 8/10, será o “Dia D” da campanha em Osasco. Das 9h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde, sem a necessidade de agendamento, haverá a coleta de Papanicolau para mulheres com idade entre 25 e 64 anos.

Na ocasião, também serão feitas consultas clínicas e ginecológica; requisição de exames de mamografia e de ultrassom das mamas em mulheres entre 40 e 69 anos; ultrassonografia transvaginal para mulheres de 25 a 64 anos. Importante reforçar que as solicitações de mamografia, ultrassom transvaginal e/ou exames laboratoriais serão feitos de acordo com a necessidade de cada mulher.

Também haverá serviços de testagem rápida para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTS) e coleta de exames laboratoriais para mulheres acima de 15 anos e seus parceiros (as).

Os profissionais da área de saúde realizarão palestras educacionais em Saúde nas diferentes fases da vida da mulher (início da atividade sexual, período reprodutivo e climatério) sobre métodos contraceptivos como DIU, laqueadura e vasectomia, visando o planejamento familiar. Outro tema a ser abordado será sobre “enfrentamento à violência doméstica e sexual”.

Não há necessidade de agendamento. Basta comparecer à unidade mais próxima de sua residência. Recomenda-se aos participantes apresentar cartão do SUS, RG e comprovante de endereço.

Vale lembrar que a UBS do Baronesa continua em reforma. Portanto, o atendimento será na UBS José Groff, na Avenida dos Bandeirantes, 550, Jardim Aliança.

A UBS do Piratininga também passa por reforma, e o atendimento será no CAPS da Rua Anhanguera, 348 – Piratininga.

Serviço

Outubro Rosa – coleta de Papanicolau, requisição de exames de mamografia, ultrassonografia transvaginal e outras ações

Data: 8/10 (sábado)

Horário: das 9h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde