Prefeitura entrega escola no Jardim Tereza

Texto: Juliana Oliveira

Fotos: Marcelo Deck

Na quinta-feira, 22/09, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, entregou a reforma de mais um equipamento educacional, a Emef Professor Manoel T. de Cerqueira, localizada na Rua Victor Civita, 20, Jardim Tereza. A unidade foi totalmente modernizada para seus alunos.

As melhorias incluíram revisão e adequação da cobertura, revisão elétrica e hidráulica, troca de pisos, portas e janelas, pintura interna e externa, manutenção nos banheiros, salas de aulas e novo mobiliário para os ambientes.

O secretário da Educação, Cláudio Piteri, falou sobre as melhorias na escola e ressaltou que a pasta tem trabalhado para modernizar e melhorar a infraestrutura das escolas. “Estamos trabalhando para oferecer uma educação de qualidade e um atendimento mais digno, com a melhor infraestrutura nos nossos equipamentos públicos”, reforçou.

O prefeito Rogério Lins agradeceu aos profissionais da Educação a forma como acolhem e cuidam dos alunos da rede municipal de ensino. “É muito bom entregar uma escola mais bonita, mas nada adianta se não tiver bons servidores, gente do bem e que ama cuidar de gente. Educação no município foi totalmente transformada, hoje contamos com melhor infraestrutura, valorização dos servidores, avanços na tecnologia, merenda e uniformes de qualidade”.