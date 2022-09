Recenseadores do IBGE já estão indo às casas para realizar o Censo Demográfico 2022  

Texto: Marco Borba

Imagens: Secom IBGE/Divulgação

A exemplo dos demais municípios brasileiros, Osasco está recebendo os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para a realização do Censo Demográfico 2022. O trabalho vem sendo feito em todo o país desde o 1º de agosto e se encerra em 31 de outubro desse ano.

O Censo Demográfico do IBGE é a pesquisa estatística mais importante realizada no Brasil. Este é o único trabalho censitário que visita todos os 89 milhões de domicílios dos 5.570 municípios espalhados pelo território nacional. Ao todo, 183 mil recenseadores estão trabalhando na campanha.

Portanto, é fundamental que as famílias recebam e atendam esses profissionais, que coletarão informações imprescindíveis para a elaboração de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento do país.

Além de contabilizar a população brasileira, os números do Censo também fornecem informações sobre frequência à escola, renda, taxa de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública e acesso à internet.

Os dados essenciais para que o governo e entidades do terceiro setor elaborarem políticas públicas, também são utilizados em trabalhos acadêmicos e para a organização de planos estratégicos em empresas privadas.

O Censo 2022 é um trabalho significativo para o país. Até a penúltima semana de setembro, cerca de 89 milhões de brasileiros (algo próximo a 40% da população) foram recenseados.

No entanto, muito mais pode ser feito para a conclusão dessa pesquisa de extrema relevância para a melhoria da sociedade brasileira.

Durante o último Censo, realizado em 2010, 92 milhões de pessoas foram recenseadas apenas no primeiro mês da operação, número equivalente a 48% da população no período.

As pessoas podem responder ao questionário durante a visita do recenseador ou solicitá-lo para responder por e-mail ou telefone. Todas as informações são confidenciais e protegidas por sigilo. Apenas um único morador responde por todo o domicílio. O questionário leva, em média, 15 minutos para ser respondido.

Os recenseadores trabalham com colete e boné na cor azul escuro, crachá com foto de identificação, e seguem os protocolos sanitários em razão da pandemia. Os dados são armazenados em um Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), que se parece com um celular.

Se quiser confirmar a identificação do recenseador, a pessoa pode ligar para o telefone 0800-721-8181 ou acessar o site https://respondendo.ibge.gov.br/.

Caso a pessoa more em apartamento ou condomínio, o síndico, porteiro ou qualquer morador poderá ligar para o número acima citado para se certificar sobre a identidade do recenseador, através do RG, CPF ou matrícula que consta no crachá. Assim que entrar a ligação, digite 1 para falar com um atendente do call center e siga as instruções.